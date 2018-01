Deel dit artikel:











Apeldoorn wil Boeing 747 laag laten overvliegen Foto: ANP

APELDOORN - Wat hoor je als een Boeing 747 op 2700 meter overvliegt? Dat willen ze in Apeldoorn graag weten, met het oog op de geplande opening van Lelystad Airport in de loop van volgend jaar. De bedoeling is dat er dan jaarlijks tienduizenden vakantievluchten over Gelderland gaan.

Raadslid Wim Willems van Lokaal Apeldoorn kwam donderdag tijdens de raadsvergadering met het plan om aan inwoners te laten horen hoe hard vlieglawaai kan zijn. Het college heeft beloofd mee te werken. Wim Willems vertelde op Radio Gelderland over het plan: Willems hoopt dat de vlucht al op 22 januari kan plaatsvinden. Op die dag vliegt er een Boeing 747 van KLM van Schiphol naar Twente om daar uit elkaar te worden gehaald. Het college gaat kijken of KLM en de luchtverkeersleiding willen meewerken aan het voorstel. Niet nieuw Het idee is niet helemaal nieuw. In september zeiden actievoerders uit onder meer Hoog-Soeren al dat ze een 747 willen huren om op 1800 meter over het gebied te laten razen. Dat plan is nog niet uitgevoerd. De landing van een Boeing 747 bij vliegveld Twente: Vandaag werd ook bekend dat Stichting Red de Veluwe een klacht heeft ingediend bij de Europese Commissie over het niet correct toepassen van Europese richtlijnen bij de procedure rondom vliegveld Lelystad. De milieueffectrapportage (MER) uit 2014 voor de aanleg van het vliegveld heeft volgens de actiegroep alleen betrekking op de milieueffecten in de directe omgeving en niet voor de wijde omtrek. Vorig jaar werd bekend dat de vliegtuigen lager zullen gaan vliegen. Dat levert voor een veel groter gebied hinder op, aldus de actiegroep. Zie ook: Actievoerders willen Boeing huren in strijd tegen 'Lelystad' Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl