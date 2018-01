Dit zijn de populairste kindernamen van Gelderland

ARNHEM - De Sociale Verzekeringsbank heeft de populairste kindernamen van 2017 bekendgemaakt. Emma en Noah zijn in heel Nederland de meest populaire namen, maar in Gelderland wordt vaker voor andere namen gekozen.

In onze provincie is Levi de populairste jongensnaam en Tess de meest gekozen meisjesnaam. In 2016 waren de populairste kindernamen in Gelderland Jesse en Sophie, in 2015 waren dat Bram en Sophie.

De Sociale Verzekeringsbank weet welke namen pasgeboren baby’s krijgen omdat de instantie de kinderbijslag betaalt. In heel Nederland werden vorig jaar 609 Levi's geboren, goed voor een zesde plaats in de lijst. De naam Tess werd 734 keer gegeven, goed voor een tweede plaats.

En zo zit het in de rest van Nederland:

