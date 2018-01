Deel dit artikel:











Eeuwenoud Gelders geschiedenisboek komt naar ons toe deze winter Foto: Omroep Gelderland

ARNHEM - Het is een van de mooiste en oudste boeken over de Gelderse geschiedenis, maar het wordt bewaard in een stadsarchief in Duitsland.

Het gaat om de Kroniek van Erkelenz. Aanstaande zaterdagochtend komt het eeuwenoude geschiedenisboek voor één keer naar Gelderland. Belangstellenden kunnen de kroniek bekijken tijdens de Gelredag in kasteel Waardenburg. Hertogdom Gelre De Kroniek van Erkelenz is in 1560 geschreven door een inwoner van deze tegenwoordig Duitse stad. Mathias Baux was stadssecretaris van Erkelenz en werd later ook burgemeester. Hij schreef de geschiedenis van zijn woonplaats, maar gaf daarbij een uitgebreide beschrijving van het land waar de stad toe behoorde. Vanaf de stadsrechten in 1326 tot 1713 hoorde Erkelenz tot het hertogdom Gelre. De stad ligt ongeveer een halfuur rijden vanaf Roermond. Draak van Gelre Graaf Reinald II van Gelre en Zutphen verleende stadsrechten aan Erkelenz. Alle graven en hertogen van Gelre hebben een apart hoofdstuk in de kroniek. Vervolgens beschrijft Baux de geschiedenis van Erkelenz. De draak van Gelre staat op de kaft. Volgens een oude legende ontstond Gelderland nadat twee ridders een draak doodden die Gelre, Gelre brulde. Gelredag Het unieke Gelderse geschiedenisboek is maandag op televisie te zien bij Omroep Gelderland in het geschiedenisprogramma Ridders van Gelre. Op zaterdag 20 januari zijn bezoekers tussen 10.00 uur en 12.00 uur welkom bij de Gelredag in kasteel Waardenburg om de Kroniek van Erkelenz met eigen ogen te bekijken. Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl