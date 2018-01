Deel dit artikel:











Tourbus cabaretier Martijn Kardol gestolen; shows gaan niet door Foto: Omroep Gelderland

BARNEVELD - De tourbus van cabaretier Martijn Kardol is gestolen in Rotterdam. De geboren Barnevelder heeft in elk geval de voorstellingen van deze week afgezegd.

Het gaat om de shows in Druten (vrijdag) en Hoofddorp (zaterdag). 'Licht & geluidsapparatuur, mijn piano en niet te vergeten het hele decor. Alles is weg', schrijft Kardol op Facebook. 'Zelfs het pakje peuken van mijn technicus. Geen sporen van braak, gewoon ingestapt en weggereden.' De cabaretier probeert zo snel mogelijk nieuwe spullen te regelen. Kardol won vorig jaar het Leids Cabaret Festival. Zie ook: Cabaretier Martijn Kardol gaat als een speer, maar is soms bang Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl