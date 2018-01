Borrelen nieuwe stijl: papa met een drankje, kinderen in het speelparadijs

HARDERWIJK - Stropdassen, mantelpakjes en te lange toespraken. Dat is toch wel het beeld dat bestaat van de meeste nieuwjaarsborrels. In Harderwijk bedachten de ondernemers dat het leuk zou zijn om de borrel te houden in een speelparadijs en de kinderen mee te nemen.

'We wilden het eens anders doen', legt Adwin Ploeger uit. De bedrijvenkring Harderwijk organiseert dit jaar de ondernemersborrel van de Noord- en West- Veluwe.

Ieder jaar komen een paar honderd mensen uit het Veluwse bedrijfsleven naar het evenement en de uitreiking van de ondernemersprijs. 'Zakelijk en privé lopen tegenwoordig steeds meer door elkaar. Daarom dachten we: laten we de echtgenotes en kinderen ook uitnodigen', zegt de voorzitter.

Luister naar de reportage:

De kinderen vinden het prima. Terwijl Luna wordt geschminkt in een Mega Mindy vertelt Bridget wat zij denkt dat een nieuwjaarsborrel is. 'Dat is een plek waar je kunt lasergamen.' Haar grote broer verbetert haar. 'Nee, dat is een plek waar de bazen van bedrijven een borrel drinken.'

Super informeel

In een zaal vol kinderen staat hun vader toe te kijken. 'Het is super informeel. Je ziet veel mensen lopen met hun kinderen. Het geeft een hele andere invalshoek dan puur over de business te praten.'

Als de kinderen even later naar een film mogen kijken, trekken de grote mensen zich terug in een zaal. Daar reikt burgemeester Lambooij van Putten de jaarlijkse ondernemersprijs uit aan Veldhuis Advies uit Heerde.