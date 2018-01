Luc Castaignos ziet nog perspectief genoeg: 'Ik kijk vaak genoeg in de spiegel'

OLIVA - Vitesse speelt meestal met Tim Matavz in de spits. Luc Castaignos heeft een rol op het tweede plan, maar aast op meer minuten. 'Ik heb er nog alle vertrouwen in.'

De 25-jarige Schiedammer wordt door Vitesse gehuurd van Sporting Lissabon, waar hij ook volgend seizoen nog onder contract staat. In Portugal kwam de voormalig speler van Feyenoord, FC Twente en Eintracht Frankfurt echter niet aan spelen toe. Dat moet in Arnhem anders gaan, zal Castaignos gedacht hebben.

Vooruitgang geboekt

'Ik zie het positief en heb meer minuten gemaakt dan bij Sporting', opent de centrumspits in Spanje waar Vitesse op trainingskamp is. 'Het gaat om de vooruitgang die ik daarin moet boeken. Tim doet het goed en hij speelt. De momenten die ik heb gekregen wil je het laten zien. Indruk maken. Dat is soms wel en soms niet gelukt', vindt de spits met Kaapverdiaanse roots. 'Of ik genoeg mijn kansen krijg? Vanaf de bank kun je niets creëren. De trainer maakt keuzes, dus daar laat ik me liever niet over uit. Ik ben ook niet degene die daar iets over moet zeggen.'

Perspectief

Castaignos heeft zijn zinnen gezet op een betere tweede seizoenshelft, vertelt hij in de lobby van het Nova Golf Hotel in Oliva. Hij stond in de basis tegen Excelsior en FC Twente en in de Europa League tegen Nice en Zulte Waregem. 'Ik kan bij de pakken neerzitten en negatief gaan doen, maar daar heb ik niks aan. Ik ga dus door waar ik mee bezig ben. Ik ben hier gekomen om te spelen. Daar ben je ook topsporter voor. Mentaal gaat alles goed, ik heb er nog vertrouwen in en zie nog perspectief. Anders was ik hier niet meer geweest.'

In de spiegel

Trainer Henk Fraser vindt dat de reservespelers gretiger moeten zijn en zich meer moeten laten gelden tijdens trainingen. 'Dan weet ik wat ik moet doen', glimlacht Castaignos. De Zuid-Hollander toont zich strijdbaar en wil zich in 2018 in de basis knokken. 'Je moet altijd bij jezelf te rade gaan. Ik kijk heus in de spiegel. Een paar keer per week zelfs en dan praat je tegen jezelf. Waar ligt het aan? Dat soort dingen.'