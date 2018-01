Zo moet u met carnaval over straat

Ronald en Lars Peters, die een carnalswinkel in Doetinchem hebben, weten waar de carnavalsvierder in gaat lopen dit jaar: 'Echt steampunkhoeden met bijbehorende accessoires, dat gaat het helemaal worden', weet Lars. Een ander hot item: de carnavalsjassen. 'Het liefst met mooie pailletten of zelfs met led-verlichting,' vervolgt Ronald.

Mag weer geld kosten

En mensen moeten diep in de buidel tasten. Jassen kosten zo'n 100 euro. Ronald: 'Een paar jaar geleden hoefde je dat echt niet op te hangen in een winkel, maar tegenwoordig willen mensen dat wel hebben.'

