Carol van Eert geïnstalleerd als burgemeester van Rheden Foto: Martin de Jongh

DE STEEG - Carol van Eert is donderdag geïnstalleerd als burgemeester van de gemeente Rheden. Dat gebeurde in de raadzaal van het gemeentehuis in De Steeg.

Geschreven door Mediapartner Studio Rheden

Hij legde ten overstaan van Commissaris van de Koning Clemens Cornielje de gelofte af. Daarna kreeg Van Eert de ambtsketen omgehangen en de voorzittershamer overhandigd. Hij is de opvolger van Petra van Wingerden, zij stopte eind december. Van Eert is 55 jaar, getrouwd en vader van drie kinderen. Voordat hij aan de slag ging in Rheden was hij sinds 2012 burgemeester van de gemeente Beuningen. Eerder vervulde hij onder meer de functie van secretaris-directeur van de Stadsregio Arnhem Nijmegen. Hij is lid van de PvdA. Carol van Eert is zaterdag te gast in het programma Rhedens Magazine op Studio Rheden Radio. Foto: Martin de Jongh Foto: Martin de Jongh Foto: Martin de Jongh Burgemeester Carol van Eert van Rheden. Foto: Martin de Jongh Foto: Martin de Jongh Burgemeester Carol van Eert van de gemeente Rheden. Foto: Martin de Jongh Foto: Martin de Jongh