Wandelaars over duurdere Vierdaagse: van 'valt nog best mee' tot 'schandalig!'

NIJMEGEN - De reacties op de prijsstijging van de Vierdaagse van Nijmegen lopen uiteen. Veel lopers zeggen op onze Facebookpagina de verhoging van 25 procent (van 64 naar 80 euro) te begrijpen, maar niet iedereen kan dat opbrengen. Een selectie van reacties.

De organisatie meldde donderdag dat de kosten stijgen vanwege de prijsstijgingen bij leveranciers, strengere eisen aan verkeersmaatregelen en de veiligheid, door de toiletvoorzieningen en teruglopend sponsorgeld. Sinds 2012 is meedoen aan de grootste meerdaagse wandelmanifestatie ter wereld bijna 67 procent duurder geworden.

We willen een goede organisatie. Daar hangt een prijskaartje aan Cynthia Wendrich

'Belachelijk veel', schrijft Marjo van Teeffelen-Meier op Facebook over het bedrag van 80 euro voor vier dagen wandelen om Nijmegen. 'Nu kunnen alleen mensen met veel geld meelopen.'

Cynthia Wendrich is het niet met Van Teeffelen eens. 'We willen een goede organisatie, schone toiletten, een mooi 4Daagse-kruisje en ook nog eens veiligheid. Daar hangt een prijskaartje aan. Omgerekend 20 euro per dag. Valt nog best mee dan.'

Het inschrijfgeld in de voorbije jaren (leden van de Wandelbond krijgen enkele euro's korting):

2012 : 48 euro

2013 : 50 euro

2014 : 50 euro

2015 : 53,50 euro

2016 : 59 euro

2017 : 64 euro

: 64 euro 2018: 80 euro

'Ronduit schandalig!', meldt Alexander Smits uit Maurik. 'Zo maken jullie verschil tussen de rijken en armen. Volgend jaar 100 euro? Ik loop al jaren mee, ga dit jaar ook weer lopen maar er zullen ook mensen zijn die niet kunnen. Dat is triest.'

Nel van Helden uit het Limburgse Landgraaf reageert daarentegen nuchter. 'De prijs op zich valt mee als je ziet wat er allemaal geregeld moet worden. Het is het getal. 16 euro: dat is een forse verhoging in een jaar tijd.'

Wordt een dure hobby zo Marjan Keijnemans die met 3 kinderen meedoet

De familie van Marjan Keijnemans uit Aalst doet met vier mensen mee, Keijnemans wandelt met haar drie kinderen. 'Dus tel maar uit.' Esther de Bont uit Maasbommel knikt: 'Wordt een dure hobby zo.'

En Nijmegenaar Fred van Kolck zegt op Twitter: 'Het is een elitair evenement geworden. Veel wandelaars worden om financiële reden nu uitgesloten. Anders de volgende jaren wel.' En als een hobby te duur wordt, ligt zwartlopen op de loer. Dat verwacht ook Chantal Detmers. De inwoonster van Nijmegen schrijft: 'Het wordt steeds minder toegankelijk.'

'Nooit reactie gehad op mail'

Jan Versteegh uit Echteld heeft geen goed woord over voor de prijsverhoging. 'Ik ben begonnen met een inschrijfgeld van 40 euro', reageert hij. 'En geloof me, toen waren de toiletten net zo schoon.' Versteegh klaagde vorig jaar in een mail aan de organisatie. Hij wilde een uitleg voor de stijgingen in de voorbije jaren. Versteegh: 'Nooit een reactie op gehad. En nu gooien we er gewoon weer 20 euro bovenop. Het is een schande.'

'Belachelijk hoog', meldt Michell Perdon uit Reek bij het Brabantse Velp. Maar hij heeft het er allemaal voor over. 'Voor één nachtje hotel met eten ben je het ook kwijt en hier heb je vier dagen plezier van.'

