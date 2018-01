'Zelfverdediging en geen eerwraak' bij neersteken moeder door 14-jarige

ARNHEM - Volgens de advocaat van de inmiddels 14-jarige Afghaanse jongen uit Arnhem die zijn moeder in Den Bosch neerstak, handelde de jongen uit zelfverdediging. Bart Frencken is van mening dat de rechtbank in Arnhem niets had mogen zeggen over zijn cliënt.

De rechtbank in Arnhem heeft in het vonnis over de vader van de 14-jarige jongen, die in een andere zaak verdachte is, het een en ander over de jongen gezegd. Dit terwijl de jongen terechtstaat in de rechtbank in Den Bosch. 'Het is dus niet aan de rechtbank in Arnhem om iets over mijn cliënt te zeggen', zegt Frencken tegen Omroep Gelderland.

Volgens zijn advocaat heeft de jongen helemaal niets gezegd over mogelijke eerwraak waarmee hij in eind september in Den Bosch zijn moeder neerstak. De jongen zit sinds de steekpartij vast en staat vrijdag voor de kinderrechter in Den Bosch. Zijn strafzaak zal dan nog niet inhoudelijk worden behandeld.

Zie ook:

13-jarige stak moeder neer uit eerwraak