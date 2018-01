Weer record voor Luxor Live

ARNHEM - Het Arnhemse poppodium Luxor Live heeft afgelopen jaar voor het tweede jaar op rij een recordaantal bezoekers binnengehaald.

In 2017 zijn er 83.650 betalende bezoekers geweest. Dat is een groei van ruim 10 procent ten opzichte van 2016. Toen kwamen er volgens Luxor nog 75.713 naar het poppodium.

Het aantal uitverkochte shows was nog nooit zo hoog. De bezoekersaantallen van producties op externe locaties als Musis en op festivals zijn in deze cijfers niet meegenomen. Het podium schrijft de toename toe aan de grotere diversiteit in het programma. Daarmee zou het meer nieuwe doelgroepen bereiken dan ooit tevoren.

Ook de bovenzaal deed het goed, met onder meer uitverkochte shows van Courtney Marie Andrews, Quiet Hollers en Jim White.

Luxor met vertrouwen 2018 in

Met alweer een flink aantal uitverkochte shows op het programma ziet Luxor Live 2018 met vertrouwen tegemoet.

Voorlopige hoogtepunten zijn de terugkeer van de legendarische techno-dj Dave Clarke op zaterdag 27 januari, het vijf dagen durende carnavalsfeest van de Arnhemse carnavalsvereniging On-Ganse dat dit jaar voor de tweede keer plaatsvindt in Luxor Live en op zaterdag 19 mei de derde editie van de door de Arnhemse band Donnerwetter gecureerde festival Donnerwetter Day.