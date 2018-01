Deel dit artikel:











CDA Maasdriel heeft nieuwe lijsttrekker voor komende verkiezingen Lijsttrekker Laheij. Foto: CDA Maasdriel

KERKDRIEL - De 30-jarige Bianca Laheij is unaniem verkozen als lijsttrekker voor het CDA in Maasdriel. Bianca heeft twee periodes voor het CDA in de gemeenteraad gezeten. De laatste raadsperiode was zij ook fractievoorzitter.

Op de lijst van het CDA Maasdriel staan de volgende namen: 1. Bianca Laheij 2. Peter de Vries 3. Robert van Dijk 4. Peter van Boxtel 5. Gerard van den Anker 6. Robert Dekkers 7. Marinus Robbemondt 8. Leo van Doremade 9. Antwan van Doorn 10. Linda de Groot 11. Peter van Heumen