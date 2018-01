Margriet viert 75e verjaardag met Introdans

APELDOORN - Prinses Margriet wordt vrijdag 19 januari 75 jaar. Het wordt geen avondje gezellig op de bank met echtgenoot Pieter, blijkt uit een mededeling van de RVD.

Ze woont in de avond met familie, vrienden en genodigden een voorstelling bij van Introdans in Theater Orpheus in Apeldoorn.

Introdans laat onder meer Lieder eines fahrenden Gesellen (Jiří Kylián), Black Cake (Hans van Manen) en Floating Flowers (Po-Cheng Tsai) zien. Prinses Margriet is beschermvrouwe van Introdans.