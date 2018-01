Nieuw uiterlijk voor Akkermansweide

ULFT - Het bedrijventerrein Akkermansweide in Gaanderen en Terborg is vernieuwd. Twee naar elkaar buigende lantaarnpalen staan symbool voor de samenwerking tussen de gemeenten Doetinchem en Oude IJsselstreek.

'Het Oude IJsselstreek-gedeelte van dit bedrijventerrein was een verouderd bedrijventerrein', vertelt wethouder Jos Sluiter van Oude IJsselstreek. Aanvankelijk wilde de gemeente het terrein gebruiken voor woningbouw. 'Maar dat is niet doorgegaan', aldus Sluiter.

'Vervolgens hebben we samen met Doetinchem en in samenwerking met twee andere Achterhoekse gemeenten en de provincie, een budget gevonden om dit terrein te revitaliseren', stelt Sluiter. Het hele project heeft in totaal zo'n drie jaar geduurd en heeft circa 7,5 miljoen euro gekost. 'Alles in de openbare ruimte is aangepast', laat wethouder Peter Drenth van Doetinchem weten. Het groen, de riolering, de straatverlichting, het asfalt en de stoepen zijn hierbij grondig onder handen genomen.

Bij de bedrijventerreinen zijn twee lantaarns geplaatst die naar elkaar toe buigen. Deze staan symbool voor verbondenheid en de samenwerking tussen beide Akkermansweides. 'De blauwe paal is de kleur van de gemeente Doetinchem die richting Terborg in Oude IJsselstreek buigt', aldus een positieve wethouder Drenth. 'Groen is de kleur van Oude IJsselstreek en deze paal buigt over de gemeentegrens richting Gaanderen. Het geeft symbolisch aan dat het niet uitmaakt aan welke kant van de grens je zit, maar dat we in de Achterhoek stevig en sterk staan.'