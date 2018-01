Hoogwater in Gelderland: foto's vanuit de lucht

Op de onderstaande twee voorbeelden is duidelijk te zien dat het water erg hoog staat. Het vele water komt door de flinke neerslag en het smeltwater uit Duitsland en Zwitserland. Volgens Wageningen Environmental Research (Alterra) is de rivieroppervlakte van de IJssel bijna verdrievoudigd tot 7189 hectares.

De foto's zijn gemaakt door de Sentinel-2 satelliet die elke week twee keer een satellietfoto van Nederland maakt. De afbeeldingen zijn van 8 januari omdat het toen onbewolkt was en de satelliet weer over kwam vliegen. Vanwege de enorme hoeveelheden sediment die ze opnemen bij het overstromen slaan de rivieren beige uit.

Waal

De Waal. Foto: Wageningen Environmental Research

IJssel

De IJssel. Foto: Wageningen Environmental Research

Ruimte voor de Rivier

De hoge waterstanden waren ook een goede proef voor alle projecten die Rijkswaterstaat de afgelopen jaren realiseerde rond Ruimte voor de Rivier. 'Het hele jaar zijn we bezig met waterstanden. Als je dan ziet dat die projecten hun nut bewijzen, is dat natuurlijk mooi. Dit is toch waar we voor zijn.'

Voor Rijkswaterstaat blijft het deze periode bijna letterlijk 'alle hens aan dek'. Ze hebben met normale waterstanden ook dagelijks patrouilles op het water, maar ze krijgen nu wel meer vragen van schippers. 'Het vraagt extra oplettendheid van schippers. Wij informeren ze op welke plekken ze beter niet kunnen varen en door zelf op het water te zitten, kunnen we ze heel direct informeren.'

