D66 Wageningen heeft kandidatenlijst rond Foto: D66 Wageningen

WAGENINGEN - Lijsttrekker voor D66 in Wageningen is Dennis Gudden. Hij zal zijn partij richting de gemeenteraadsverkiezingen in maart loodsen. Over de kieslijst zegt hij: 'Ik ben trots op deze lijst. D66 zet een sterk team neer met een goede mix van ervaring en nieuw talent.'

De huidige fractievoorzitter Paul Toxopeus staat op plek twee. Hij zit sinds 2010 in de Wageningse raad. De kandidatenlijst ziet er als volgt uit: 1. Dennis Gudden 2. Paul Toxopeus 3. Jan-Willem Lammers 4. Maud Hulshof 5. Micha Snijder 6. Laura Kaper 7. Sara Panis 8. Machteld Vos de Wael-Brongers