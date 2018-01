Gemeenten eisen 1,1 miljoen euro terug van zorgaanbieder Job Lanceer

ARNHEM - De gemeenten Tiel, Buren en Neder-Betuwe willen 1,1 miljoen euro terug van zorgaanbieder Job Lanceer uit Tiel. Dat is de claim die ze bij de curator van het inmiddels failliete zorgbedrijf hebben neergelegd.

De gemeenten stopten in oktober met de zorg bij Job Lanceer, omdat uit inspecties bleek dat kwetsbare cliënten niet de begeleiding kregen die hoort bij de toegewezen zorgindicatie. Ook waren er signalen van mogelijke fraude. De gemeente deed hiervan melding bij het Openbaar Ministerie.

Stichting Job Lanceer startte in 2011 met de begeleiding van psychiatrische cliënten en licht verstandelijk beperkten. Oprichter is Cok van den Heuvel. Hij hielp de jongeren bij het zelfstandig wonen en bood jongeren dagbesteding in zijn brommerwerkplaats waar ze aan brommers konden sleutelen.

'Ik heb mijzelf nooit verrijkt'

Behalve de gemeenten beschuldigde zorgkantoor VGZ Job Lanceer eerder ook van fraude. Van den Heuvel heeft altijd ontkend dat hij fraude heeft gepleegd. 'Ik heb mijzelf nooit verrijkt. De cliënten hebben mij bakken met geld gekost. Bij andere zorgorganisaties gaan tonnen geld op aan salarissen van directeuren, dure auto's en computers. Bij mij ging alles naar cliënten. Ik heb er zelf niets aan overgehouden.'

Van den Heuvel zegt dat juist hij nog geld tegoed heeft van de gemeenten, zo'n 355.000 euro. Dit omdat de gemeenten al langere tijd zorg weigerden te betalen aan Job Lanceer, omdat de overeenkomen zorg niet zou zijn geleverd. Het personeel kreeg hierdoor sinds september geen salaris meer en vroeg daarop het faillissement aan.

Meer onderzoek nodig

De curator heeft uit een eerste onderzoek niet direct onregelmatigheden in de administratie kunnen ontdekken die op fraude duiden. 'Maar ik kijk met een andere bril dan de gemeente en VGZ naar de administratie. Ik zal in verder onderzoek ook moeten gaan kijken hoe de zorg verleend had moeten worden en of dat volgens de regels is gebeurd. Zover ben ik nu nog niet. Er ligt nog een enorme berg aan administratie die ik nog moet onderzoeken', zegt curator Johan Thielen.

Uit het eerste verslag van de curator blijkt dat Job Lanceer de afgelopen drie jaar een totaalomzet had van 2 miljoen euro. Volgens voorlopige cijfers maakte de stichting vorig jaar 215.000 euro winst. De gemeente Tiel eist van de drie gemeenten het meeste geld terug: 1.015.000 euro. Neder-Betuwe wil 104.000 euro terug en de gemeente Buren 14.800 euro.

