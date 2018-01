Dalend aantal misdrijven, maar meer drugsgerelateerde zaken

ARNHEM - Het aantal misdrijven in Gelderland is het afgelopen jaar gedaald. Dat heeft de politie donderdag bekendgemaakt.

In totaal daalde het aantal misdrijven van 91.443 in 2016, naar 79.969 in 2017. Dat is een daling van 12,55 procent. Oscar Dros, politiechef Oost-Nederland, wees vooral op het aantal woninginbraken. Dat daalde afgelopen jaar met 23 procent in de politieregio Oost-Nederland. 'Daar kunnen we alleen maar blij mee zijn', aldus Dros.

High Impact Crime omlaag

Het aantal overvallen daalde met 41 procent. Samen met de woninginbraken gelden overvallen als zogenaamde High Impact Crimes, misdaden met een grote impact op het slachtoffer. Dat type criminaliteit was de afgelopen jaren een speerpunt voor de politie. Een verklaring voor de dalingen geeft de politie echter niet.

Meer (hard)drugsafval gedumpt

Maar er is niet alleen maar goed nieuws. Het aantal drugsdumpingen, en vermoedelijk ook de productie van (hard)drugs, neemt toe in onze provincie. In 2017 werd 71 keer drugsafval gedumpt, een sterke stijging ten opzichte van voorgaande jaren.

Zie ook: Drugsdumpingen stijgen sterk, hebben 'hoogste prioriteit' bij politie

Sterke stijging geweld tegen politie Gelderland-Zuid

Hoewel het geweld tegen politiemensen over het algemeen daalt, is er in de regio Gelderland-Zuid juist een sterke stijging (98 procent) te zien. In 2016 werd er in de politieregio Gelderland-Zuid 57 keer geweld gebruikt tegen een politieambtenaar, in 2017 was dat aantal gegroeid tot 113.