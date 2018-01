VIDEO: Lijkenexpositie komt naar Zutphen, en zo wordt daarop gereageerd

ZUTPHEN - In Zutphen worden vanaf vrijdag 19 januari lijken tentoongesteld. De expositie REAL HUMAN BODIES komt naar het DWK-gebouw in de stad. Maar lang niet iedereen ziet een bezoekje zitten.

De StraatKonijnen van Omroep Gelderland gingen de straat op met foto's van de expositie. 'Nee, ik ga daar niet heen. Ik vind het luguber', reageert een Zutphenaar. Een ander: 'Ik ben niet bang voor zoiets. Maar eigenlijk moet ik zeggen dat het me niet trekt.' Ook is er wel een positief geluid: 'Het lijkt me wel interessant. Dan heb je toch een realistischer beeld dan met poppen of namaak-mensen', reageert een scholier.

Omstreden

De expositie mag best omstreden genoemd worden. Eerder was de expositie in Nijmegen. Toen hebben demonstranten geprobeerd bezoekers bij de ingang te overtuigen niet naar binnen te gaan. 'Hier zijn dode Chinezen waarvan we niet weten wie het zijn. Terwijl er tientallen miljoenen, met name Falun Gong, maar ook Tibetanen verdwijnen in China. En ik wil weten: zitten die hierbij?', vertelde tegenstander Wilbert Stuifbergen toen.

De actievoerders plakten zelfs de deuren van het Honingcomplex in Nijmegen dicht.

