VIDEO: met een graafmachine door het hoge water

De gemeente sloeg een paar dagen geleden in allerijl houten palen langs de weg, om aan te geven waar de weg onder het water loopt. Het water staat nu zo hoog dat gewone auto's niet meer over de weg kunnen rijden. De fabriek moet toch doordraaien. De oplossing: een graafmachine.

Lastig manoeuvreren

'Ik had vanochtend in de mist wel moeite om de palen te zien. Dat was een beetje spannend', vertelt Derk Zilverschoon die zijn elf personeelsleden met het graafmachientje naar de fabriek vervoert. 'Als iedereen zich goed vasthoudt, kan ik in twee keer op en neer rijden iedereen vervoeren', vertelt de eigenaar van de steenfabriek lachend. Want het is niet niks om met zo'n machine door het water te gaan. 'Ik moet met het graafmachientje wel een beetje vaart houden. De schuiver maakt een mooie stuwgolf en zo hou ik het motortje droog.'

Het komt niet vaak voor dat de steenfabriek door hoogwater niet meer met de auto bereikbaar is. 'De laatste keer was in 2006 en daarvoor in 2002', herinnert Zilverschoon zich.