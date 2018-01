Blog Vitesse in Spanje: in voetbalhotel Oliva Nova is het wel druk

Veel clubs in hetzelfde hotel in Spanje

OLIVA - Vitesse verblijft deze week in Spanje. Omroep Gelderland is er bij en volgt de ontwikkelingen. Ook in een speciaal blog.

door verslaggever Richard van der Made

'Januari is altijd een rustige maand', zegt de vriendelijke man van de receptie. 'Toeristen kiezen eerder voor skiën in deze periode.' Mijn hotel is gelegen in Denia, ruim 20 minuten van het complex waar Vitesse verblijft. Serene rust, nauwelijks gasten, maar fantastisch eten met verse vis in overvloed.

De tuinen zijn weelderig en groen. Langs de kant van de weg overal kraampjes met sinaasappelen. Het zwembad is prachtig, maar steenkoud en wordt in deze tijd van het jaar niet gebruikt. Als de materiaalmannen van Vitesse het mobiele ijsbad waren vergeten, hadden de heren hier ook kopje onder kunnen gaan. Het relaxte Spaanse leventje kabbelt ook in de winter in een 'tranquil' tempo voorbij.

In de stadjes Denia en Oliva zijn de meeste huizen weliswaar bewoond, maar de mensen zitten vooral binnen en hebben de luiken gesloten. Toch staan er ook opvallend veel woningen leeg. Aan de Middellandse zee, op 200 meter van mijn onderkomen, is nog het meeste vertier. Veel joggende jongeren en pensionado's die wat rotzooi van het strand scheppen en vanaf bankjes naar de bootjes turen.

De economische crisis is uit het dal gekropen en Spanje krabbelt weer op. 'Maar veel discipline is hier nog steeds niet', zegt de man van de receptie in het Nederlands. Hij woonde enkele jaren in Tilburg. 'Ik kan dus vergelijken. Jullie willen werken en doen ook veel vrijwilligerswerk. Hier is dat anders. Drie miljoen werklozen. De mensen mogen wel wat meer doen', zegt hij met stemverheffing terwijl een vuist agressief in de handpalm wordt gedrukt. Ik vertel over Vitesse Arnhem en mijn werk als journalist. Hij kent de club, maar ook niet meer dan dat. 'Geniet bij ons dan nog maar een beetje van de rust. Die is hier nu genoeg.'

Foto onder: Vitesse als eenheid bij elkaar

Natuurlijk is het elders anders. In Benidorm, ongeveer 50 kilometer naar het zuiden, struikel je nu over duizenden Europese overwinteraars en ook Nederlanders die de Spaanse zon voorgoed hebben verkozen boven Hollandse kou, drukte en stress. Maar ook het basiskamp van Vitesse kenmerkt zich deze week door veel bedrijvigheid. Het Oliva Nova Golf Hotel is in de wintermaanden pleisterplaats voor voetbalclubs. 'Daar kunnen ze nog een graantje uit mee pikken, want verder staan de hotels akelig leeg en zijn er geen inkomsten', weet de man.

de spelers van AA Gent verzamelen zich bij de lobby

Omdat het complex van Vitesse groot is, en daardoor wat ongezellig, kom je elkaar niet ieder uur tegen. Er is alleen één lobby waar het niet alleen bloedheet is maar ook best druk. Ik constateer een groot verschil voor Vitesse met vorig seizoen toen de Arnhemse club aan de Orihuela Costa een klein en intiem resort bijna voor zichzelf had. Met velden verscholen tussen de rotsblokken was dat decor idyllisch. Omdat een Russische club 'Campoamor' voor twee maanden had afgehuurd en Vitesse wel eens iets anders wilde, kwam Oliva uit de bus als goed alternatief.

Foto onder: ook FC Groningen was hier

Foto onder: Wehen Wiesbaden oefent op prima velden tegen Eintracht Braunschweig

Deze week kom ik hier de volgende clubs tegen. AA Gent, Wehen Wiesbaden, Union Berlin, Heart of Midlothian en dus Vitesse. Voor sommige voetballers zijn al die collega's wel weer prettig, omdat er soms landgenoten tussen zitten. Al krijg ik de indruk dat de meesten niet op een trainingskamp zitten te wachten. Ze weten, het hoort er bij en het is belangrijk, maar een weekje is meer dan genoeg. De training in winderig Oliva (zie video onder) zit er inmiddels al weer op. Weinig nieuws onder de zon. De spelers ogen (weer) fris en gretig en azen op revanche na een teleurstellende eerste seizoenshelft. Kwaliteit is er genoeg om nog weer terug te keren bij de bovenste zes.

Morgen de twee climaxen van deze trip. Een wedstrijd als voorbereiding op het belangrijke duel van dinsdag tegen Sparta Rotterdam. En het gesprek tussen Henk Fraser en de clubleiding over de eerste seizoenshelft, maar vooral over de toekomst. Waarschijnlijk is dat laatste een formaliteit.

Henk Fraser in gesprek met Omroep Gelderland. Foto: Willem Meijer