Mantelzorger in de schijnwerpers; foto van Ka-Wan en haar oma gaat op reis

APELDOORN - Een foto van Ka-Tjun Hau (27) uit Apeldoorn gaat op reis. Het portret dat hij maakte van zijn zusje Ka-Wan (26) en hun oma maakt deel uit van een theatervoorstelling van de geboren Oosterbeker Eric Corton.

Corton gaat de komende maanden met zijn programma Ma langs theaters. Ma is gebaseerd op het boek van Hugo Borst die zijn dementerende moeder portretteerde.

Een fotowedstrijd was gekoppeld aan de voorstelling. Initiatiefnemers Alzheimer Nederland, Mezzo en Solo Stories wilden zo mantelzorgers een gezicht geven. Ze deden een oproep foto's in te sturen van iemand die aan dementie lijdt en zijn of haar mantelzorger(s).

Twaalf winnaars, uit iedere provincie één, werden uitverkoren. Voor Gelderland viel de keuze op Hau.

De Apeldoorner, die tegenwoordig in Amsterdam woont, zegt vereerd te zijn. 'Ik vind het te gek dat ik aan de expositie mag meedoen. Ik voel me ook trots.'

We kunnen nog gesprekken voeren, maar oma spreekt de taal niet. Alles gaat in een Kantonees dialect Ka-Tjun Hau

Toen Hau weet kreeg van de fotoprijsvraag hoefde hij niet lang na te denken. 'Mijn zusje Ka-Wan is een van de mantelzorgers van oma. Ze doet dit samen met mijn ouders en ooms en tantes.'

Hij legde zijn oma en zus op de gevoelige plaat vast op een mooie herfstdag, op de Loolaan in Apeldoorn.

Oma woont in een, zoals Hau het noemt, wooncentrum voor mensen die problemen met hun geheugen hebben. 'Het gaat goed met oma, althans naar omstandigheden. We kunnen nog gesprekken voeren, maar oma spreekt de taal niet. Alles gaat in een Kantonees dialect.'

De première van Ma is op 22 januari in Amsterdam, in De Kleine Komedie, en op de verjaardag van de Apeldoornse fotograaf. 'Ja, ik ga naar de voorstelling toe. En ik neem mijn zus mee.'

Ma wordt tot en met 2 juni gespeeld in tal van theaters. In Gelderland speelt Eric Corton op: 12/1 (try-out) en 30/1 in Zutphen, 7/2 in Ede, 10/2 in Nunspeet, 9/3 in Winterswijk, 23/3 in Zevenaar, 25/3 in Nijmegen, 27/3 in Harderwijk, 28/3 in Arnhem, 1/5 in Lochem, 24/5 in Zaltbommel en 26/5 in Apeldoorn.