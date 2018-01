Nieuwe Lijn Epe maakt kandidatenlijst bekend

EPE - Robert Scholten, de huidige wethouder van Nieuwe Lijn en momenteel locoburgemeester van de gemeente Epe, is door de ledenvergadering opnieuw gekozen als lijsttrekker voor de komende gemeenteraadsverkiezingen.

In een persbericht schrijft de partij: 'Het is bij Nieuwe Lijn gebruikelijk dat de kandidatenlijst een mix is van ervaren bestuurders en geestdriftige debutanten. (...) De partij hoopt op een historische overwinning door voor de 3e keer op rij de verkiezingen te winnen.'

De kandidatenlijst:

1. Robert Scholten

2. Diana Oosterhoff

3. Albert Vos

4. Kenan Aldemir

5. Michiel Wiersinga

6. René de Vries

7. Gerjan Post