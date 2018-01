Drugsdumpingen stijgen sterk, hebben 'hoogste prioriteit' bij politie

ARNHEM - Het afgelopen jaar is het aantal dumpingen van drugsafval in Gelderland sterk gestegen, vooral in het Rivierengebied en rond Nijmegen. Dat zegt Oscar Dros, politiechef Oost-Nederland.

In 2017 werd in de politieregio Oost-Nederland (Gelderland en Overijssel) 71 keer drugsafval gevonden. Dros: 'In 2015 waren er nog minder dan twintig illegale lozingen in onze eenheid, het jaar daarop verdrievoudigde dat en ook in 2017 was er weer een stijging. Dat is echt zorgelijk. Ik moet nuchter vaststellen dat het aantal aangetroffen vaten in Gelderland dat van Limburg inmiddels overstijgt. We zijn in de top 3 gekomen en dat is heel snel gegaan.'

(de tekst gaat verder onder de foto)

Politiechef Oscar Dros.

Andere cijfers

De cijfers die Dros noemt verschillen overigens van de cijfers die afkomstig zijn van de Landelijke Eenheid (LE). Omroep Gelderland verkreeg die via een wob-verzoek. De cijfers van de Landelijke Eenheid laten voor de regio Oost-Nederland zien dat er in 2015 zestien dumpingen waren, ten opzichte van 25 in 2016, dus niet de verdrievoudiging die Dros noemt. Wel is duidelijk dat het aantal dumpingen en productielocaties in Gelderland stijgt.

Volgens politiewoordvoerder Ronald van der Leeden noemde Drost het aantal 'onderzoekswaardige meldingen' van drugsafval, daar kunnen ook tips op bijvoorbeeld social media onder vallen. De cijfers van de Landelijke Eenheid zijn het aantal incidenten waarbij uit onderzoek blijkt dat het inderdaad om drugsafval gaat. Van der Leeden: 'Soms blijkt er na onderzoek geen sprake te zijn van drugsafval, maar gewoon afval.'

Waterbedeffect?

Een waterbedeffect omdat er in drugsprovincie Noord-Brabant meer aandacht is voor het probleem? Dros denkt van niet, omdat het aantal dumpingen in Zuid-Nederland niet daalt. Er is dan ook sprake van een olievlekwerking', aldus Dros. 'Deze maand presenteren we als Nederlandse politie de exacte cijfers, maar de eerste voorlopige cijfers wijzen op een uitbreiding van het probleem en niet van een verschuiving.'

'Iedere dumpplaats is een plaats delict'

De politiechef wil dat ieder vat drugsafval wordt onderzocht. 'Als het ook maar enigszins erop lijkt dat het vat drugsafval bevat, dan gaan we die plek optuigen als een plaats delict.'

Dros: 'Een vat is niet zomaar een metalen voorwerp met gif, maar een visitekaartje van een crimineel netwerk. Wijkagenten, de meldkamer, mensen op de surveillance, de leiding…. We zullen onze bakens echt moeten verzetten en erkennen dat drugsdumpingen de hoogste prioriteit verdienen.'