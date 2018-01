Remco Oversier noemt Remiqz toegevoegde waarde voor NEC

"De scouting heeft door de wisselingen in beleid niet een hele prominente plek gehad. Dat hebben we nu weer onder het stof vandaan gehaald en dat moet geprofessionaliseerd worden. We hebben nu 24 scouts bij de academie en acht voor het eerste elftal en voor Jong NEC. We hebben een hoofd scouting, Nick Kersten, en ikzelf uiteraard. Wij zien heel veel wedstrijden. Alle spelers die binnenkomen moeten gezien worden. Dat doe je met het menselijk oog, maar je probeert het ook te staven met objectiviteit. En daar is Remiqz één van de vele onderdelen van die we gaan gebruiken."

"Ze hebben een systeem ontwikkeld wat in beeld brengt wat de datawaarde is van een speler. Wanneer heeft hij zijn eerste contract getekend, hoeveel wedstrijden heeft hij gespeeld in het eerste elftal en wat zijn bijdrage is geweest. Letterlijk op alle manieren en dan vertaald naar een bepaalde waarde, objectief, en dat wordt vervolgens weer vertaald naar potentie. Wij gaan ze verder helpen met het ontwikkelen van dit systeem."

Dat zou het werk van Oversier makkelijker maken. "Nee, het maakt mijn werk professioneler. Uiteindelijk moet je de cirkel zo goed mogelijk rond maken, ook bij de scouting. Eén van de vele onderdelen die nodig is om je werk goed te doen."