NVJ tikt Geldermalsen op de vingers om beperken persvrijheid

GELDERMALSEN - Journalistenvakbond NVJ maakt zich zorgen over de persvrijheid in Nederlandse gemeenten. Ook de persvrijheid in de gemeente Geldermalsen is volgens de vakbond in het geding geweest.

De vakbond heeft samen met het Genootschap van Hoofdredacteuren een brief geschreven aan de Vereniging Nederlandse Gemeenten en het Genootschap van Burgemeesters. Daarin wijzen zij hen op de beperkingen van de bewegingsvrijheid van de pers die sommige gemeenten hebben ingesteld. De gemeente Geldermalsen wordt bij naam genoemd in de brief, nadat de pers niet welkom was bij een bijeenkomst over de komst van een centrum voor 1500 asielzoekers.

In Geldermalsen werden omwonenden van het te realiseren azc in een besloten bijeenkomst geïnformeerd, de pers was daarbij niet welkom. Dat is volgens NVJ-voorzitter Thomas Bruning onwenselijk. 'Elk moment waarop je als gemeente je beleid toelicht hoort openbaar te zijn.'

Protesten en gebrekkige communicatie

Tegen de komst van het azc voor 1500 asielzoekers was veel protest in Geldermalsen, vooral de gebrekkige communicatie stuitte veel inwoners van de gemeente tegen de borst. Het leidde tot flinke rellen in december 2015.

Ook wordt volgens NVJ-voorzitter Bruning in sommige gemeenten onderscheid gemaakt tussen geschreven pers en audiovisuele media. Bij een bijeenkomst van de gemeente Kampen mochten er geen camera's aanwezig zijn, maar schrijvende journalisten waren wel welkom. 'Dat is niet meer van deze tijd', aldus Bruning.

Bruning is niet tegen besloten bijeenkomsten, maar vindt dat dat wel uitzonderingen moeten blijven. 'Je kunt daar als gemeente bijvoorbeeld toe besluiten op het moment dat de privacy van betrokkenen ernstig in het gedrang kan komen, maar openbaarheid moet het uitgangspunt blijven.'

De gemeente Geldermalsen was donderdagmiddag niet bereikbaar voor commentaar.

