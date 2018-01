Help! Voor het eerst dreigt Happietaria in Nijmegen niet door te gaan

NIJMEGEN - Ze zitten met de handen in het haar, de zeven studenten in Nijmegen die volgende maand een pop-uprestaurant willen openen. Een maand lang willen ze in hun zogeheten Happietaria eten koken en serveren aan gasten om zo geld in te zamelen voor een goed doel. Er is alleen één probleem: waar kan dit?

De happiataria's zijn tijdelijke restaurants van christelijke studentenverenigingen. In Nijmegen zijn het vijf verenigingen, legt woordvoerder Holtland uit. 'Het gaat in totaal om 350 studenten die op de een of andere manier bij onze Happietaria betrokken zijn.' Een projectgroep van zeven studenten heeft de leiding.

Ze zoeken al sinds september naar een locatie voor hun restaurant dat 14 februari de deuren zou moeten openen. 'We hebben eigenaren van meer dan zestig horecapanden benaderd, maar niemand wil ons hebben', zegt Wouter Holtland.

Twee weken later opengaan zou kunnen, is er dan nog geen eetgelegenheid in de stad gevonden, dan blijft het restaurant-voor-één-maand in Nijmegen voor het eerst in de geschiedenis dicht.

Happietaria heeft niet alleen in Nijmegen plaats; het betreft een landelijk project in Nederlandse studentensteden, waar in Gelderland ook Wageningen aan meedoet. In sommige steden, zoals Groningen gaat elk jaar een goededoelenrestaurant open, in Nijmegen en Wageningen eens in de twee jaar.

Holtland: 'Hier is het voor de tiende keer. Het is telkens gelukt om een plek te vinden. Waarom het dit jaar nog niet gelukt is? Kennelijk zitten mensen er niet om te springen een maand lang een locatie ter beschikking te stellen.'

De laatste editie van het Nijmeegse pop-uprestaurant, in 2016, bracht ruim 30.000 euro op voor arme mensen in het noorden van India. De eetgelegenheid was destijds ondergebracht in een woonboot aan de Waalkade.

Dit jaar zetten de Nijmeegse studenten zich in voor Eritrese vluchtelingen in Ethiopië. Valentijnsdag is de beoogde opening, maar dat wordt lastig zolang er geen locatie is. Holtland: 'We kunnen desnoods twee weken later opengaan. Langer uitstellen is geen optie, want er moeten daarna stages worden gelopen en tentamens worden gehaald. Dus gaat het dan niet door. Dat zou zonde zijn.'

Op 23 januari hakken ze in Nijmegen de knoop door.