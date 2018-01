Pepijn Lijnders gretig voor debuut als hoofdtrainer bij NEC

"Gretig is wel het juiste woord. Ik kan niet wachten en de spelers ook niet. Eerste wedstrijd met hopelijk een vol stadion. We hebben ons goed voorbereid. Negentig procent van de winst wordt gemaakt in de week ervoor. We weten wat we willen."

Lijnders heeft een specifieke visie waarmee hij bij NEC werkt. "Degene die de trainingen kijken en weten hoe ik afgelopen jaren bij Liverpool en Porto heb gewerkt, weten dat wel. We willen in eerste dominant zijn en niet alleen aan de bal, maar in elke spelsituatie en vooral ook zonder de bal. Ik geloof dat als je echt goed wilt aanvallen, dan is de manier hoe je pressingsituaties voorbereidt en hoe je verdedigende organisatie staat de basis, de vader, de moeder, de broer, de zus van aanvallen. Het idee is in eerste instantie om het spel te maken, met of zonder de bal."

"Ik heb een goeie staf en kent de klappen van de zweep. Adrie Bogers heeft al in mijn schoenen gestaan en kan mij van alle kanten continu van informatie voorzien. Het is prettig dat we in een competitie spelen waar we voor de bovenste plekken spelen. Dat betekent dat de ontwikkeling sneller gaat dan als je moet vechten tegen degradatie. Dus we hebben een half jaar de tijd niet alleen om te presteren, maar ook om het elftal elke dag te trainen om competitief te worden naar wat komen gaat in de toekomst."