Man veroordeeld voor overhoop halen kamer

WAPENVELD - Een 22-jarige man uit Coevorden is tot zes weken jeugddetentie veroordeeld omdat hij in een instelling in Wapenveld de kamer van een andere bewoner volledig overhoop haalde. Ook hield hij meerdere keren een brandende aansteker voor een spuitbus en spoot daarmee.

Dat leverde volgens de rechtbank gevaar op voor de spullen in de kamer. Hij hoeft niet terug naar de gevangenis omdat hij al enige tijd in voorlopige hechtenis zat. Ook vindt de rechter het van belang dat de behandeling van de man voortgezet kan worden. Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl