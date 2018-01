Dit is de kieslijst van Lingewaard.NU

ANGEREN - De kandidatenlijst van de lokale partij Lingewaard.NU is rond. De huidige fractievoorzitter en lijsttrekker voor de komende verkiezingen is Joop Janssen.

Voorzitter Frank Heijmen: 'We zijn er trots op dat we veel en actieve leden hebben binnen onze partij. We hebben veel jong bloed aangetrokken in de laatste twee jaar, wat geweldig is voor onze continuïteit.'

1. Joop Janssen

2. Theo Janssen

3. Marijke van Aalten-Janssen

4. Freek Houting

5. Peter Houtsma

6. Tamara Zonnenberg

7. Frank Heijmen

8. Ruben van Ottele

9. Phillipe Versteeg

10. Henk Klein Middelink