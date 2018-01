Olijve: 'Er kan iets moois ontstaan bij De Graafschap'

De middenvelder die vorig jaar in Amerika voetbalde bij Orange Count voelt zich al meteen welkom in Doetinchem. 'Het is een mooie groep om mee te voetballen en ik ben hartelijk welkom geheten.'

En na een week weet Olijve al precies wat hij moet gaan brengen in Doetinchem. 'Ik heb natuurlijk weinig van De Graafschap kunnen zien afgelopen jaar, maar je weet waar ze voor staan en welke mentaliteit je daarvoor nodig hebt. Ik denk wel dat ik zo'n voetballer ben. Het voetbal van De Graafschap ligt me wel, ik denk dat er iets moois kan ontstaan het komende half jaar.'

Verdedigende rol

Olijve krijgt van trainer Henk de Jong een wat meer verdedigende rol op het middenveld. 'Normaal ben ik een loper, een box-to-box speler. Maar hier meer verdedigend denk ik, maar ik zal altijd hard werken voor de ploeg en een beetje stofzuigen. Ik hoop dat ik wat meer stabiliteit kan geven aan de verdedigende organisatie.'

Sjoerd Ars komt aan de beurt

Het interview met Frank Olijve werd donderdagochtend meerdere keren verstoord door Sjoerd Ars. 'Frank Olijve, ben jij dat? Hé Frankie', zo riep Ars door het interview heen. 'Dat is Sjoerd, daar heb ik nog mee gespeeld bij Zwolle en hij is niks veranderd. Ik hou wel van zo'n dolletje, maar ik moet me de eerste week nog rustig houden hè. Maar geloof me, Sjoerd komt nog aan de beurt.'