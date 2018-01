Geld verdienen met stemmen tellen? Dat kan in Arnhem

ARNHEM - Je denkt er misschien niet altijd over na, maar al die stemmen die tijdens een verkiezingsdag in de stembus verdwijnen, worden doorgaans handmatig geteld. En daar zijn dus handjes voor nodig.

In Arnhem is de gemeente daarom opzoek naar enthousiaste mensen die 18 jaar of ouder zijn, kiesgerechtigd en een 'teamspeler'. Voordat je een volleerd stemmenteller bent, moet er eerst een e-learningcursus worden afgerond. Daarin wordt verteld hoe dat dan precies in zijn werk gaat, dat stemmen tellen.

De vergoeding voor een avondje tellen is dertig euro. Je moet hiervoor vóór 21.00 uur aanwezig zijn en blijven tot alle stemmen geteld zijn. Wie meer informatie wil, kan een e-mail sturen naar verkiezingen@arnhem.nl.

Vorig jaar deed de gemeente eenzelfde oproep, in aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen. Hoeveel mensen naar aanleiding daarvan zijn komen tellen, is niet bekend.

