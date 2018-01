Deel dit artikel:











Kieslijst VVD West Maas en Waal Foto: VVD West Maas en Waal

WAMEL - De VVD West Maas en Waal is klaar voor de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018, zegt de partij in een persbericht. Lijsttrekker is Sander Bos (33). Hij is ook kandidaat-wethouder.

De kandidatenlijst ziet er als volgt uit: 1. Sander Bos 2. Ellen Jagtenberg-Poulussen 3. René Cruijsen 4. Sjoerd Vissers 5. Manon Janssen-van Haaften 6. Monica Praat 7. Wessel Boerakker 8. Peter Jan van Ingen 9. Gosina van Baast-Versfeld 10. Jos van Gruijthuijsen