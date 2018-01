NEC met Schuurman in basis tegen Go Ahead

NIJMEGEN - Jari Schuurman start vrijdagavond thuis tegen Go Ahead Eagles in de basis bij NEC als vleugelspits.

De huurling van Feyenoord stond tot dusverre één keer in de basis, thuis tegen Emmen (1-1). Toen maakte Schuurman ook het enige doelpunt. Zijn basisplaats heeft mede te maken met de blessures van Mo Rayhi en Arnaut Groeneveld en het vertrek van Jordan Larsson. Rayhi is op de weg terug van een hamstringblessure en Arnaut Groeneveld is nog miminaal anderhalve maand uitgeschakeld vanwege een rugblessure. Verder ontbreekt tweede doelman Joshua Smits nog na een armoperatie. Hij is wel weer bijna wedstrijdfit.

NEC speelde uit tegen Go Ahead dit seizoen met 1-1 gelijk en daar kwamen de Nijmegenaren toen goed mee weg. In de eredivisie vorig seizoen won de ploeg uit Deventer met 2-1 in De Goffert.

Vermoedelijke opstelling: Delle; Heinloth, Golla, van de Pavert, Verdonk; Dijkstra, Kadioglu, Breinburg; Schuurman, Achahbar, Langil.