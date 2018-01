Lokaal Apeldoorn heeft kieslijst rond

APELDOORN - De lokale partij van Apeldoorn presenteert de kandidatenlijst voor de raadsperiode 2018-2022. De lijsttrekker van Lokaal Apeldoorn is Wim Willems.

Over de lijst zegt de partij: 'We hebben jongeren, alleenstaande ouderen, ZZP-ers en mensen die al een leven in loondienst achter de rug hebben. Mensen die wonen in alle windstreken van onze mooie gemeente. Allen met een grote verscheidenheid aan opleidingen, ervaringen en achtergrond.'

1. Wim Willems

2. Peter Messerschmidt

3. Ben Hendrikse

4. Gerry van Bruggen

5. Menno van Erkelens

6. Sukran Aksoy

7. Arjan Steenbeek

8. Talitha Laros

9. Miranda Wissink

10. Annika Lemmen

11. Eveline van der Smit

12. Guus in 't Veld

13. Rene Hertgers

14. Marco Frens

15. Antoine Joosten

16. Wouter de Graaf

17. Dik Weenink

18. Frank Reinders

19. Joop Lindenburg

20. Martin Steenbek

21. Johanette Voorn

22. Henk van Setten

23. Roeli Maertens-Krooi

24. Berend Jan de Vries

25. Jacqueline Pol

26. Gerard Cassee

27. Bart Bosman

28. Louis Bouwmeester

29. Gerrit Wensink

30. Henk Schutte