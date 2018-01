De Graafschap mogelijk al met Olijve tegen Cambuur

Trainer Henk de Jong was in opperbeste stemming vandaag op het trainingsveld, maar de oefenmeester liet zich nog niet in de kaarten kijken. Ik kan vertellen dat Anthony van den Hurk nog een vraagteken is en dat Elvio van Overbeek een knieblessure heeft opgelopen. Dat ziet er niet goed uit.'

Meer wilde de trainer nog niet kwijt over de opstelling. 'Cambuur traint ook besloten, dus ik ga ook een beetje geheimzinnig doen. Dat is toch leuk man, hoort er ook een beetje bij.' Wel liet de trainer weten dat zijn nieuwe aanwinst, Frank Olijve, gaat spelen als hij speelgerechtigd is. 'Als Olijve kan spelen, dan is de kans groot dat hij gaat spelen. Dat kan ik wel vertellen.'

De Graafschap speelt tegen Cambuur weer gewoon in een 4-3-3 opstelling.

Vermoedelijke opstelling: Bednarek; Abena, S. Nieuwpoort, L.Nieuwpoort, Tutuarima; Diemers, Olijve, El Jebli; Van Mieghem, Ars, Serrarens