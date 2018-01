Eric Meijers stopt per direct als trainer van Achilles

GROESBEEK - Eric Meijers is niet langer trainer van Achilles'29, hij is per direct gestopt.

De 54-jarige Nijmegenaar kwam in een onwerkbare situatie terecht na het faillissement van de club. De status van de spelers is sindsdien onduidelijk en er wordt ook niet meer getraind, terwijl dit weekend de wedstrijd tegen FC Lienden op het programma staat. Hij wil niet reageren op zijn plotselinge vertrek bij de club.

Meijers keerde in 2015 terug bij Achilles. Zijn eerste seizoen verliep succesvol. De Groesbeekse club draaide in het begin zelfs mee in de top en eindigde uiteindelijk als vijftiende. Maar vorig seizoen kwam de klad erin en degradeerde de club, mede vanwege de financiële problemen en puntenaftrek als gevolg daarvan. Meijers was in de amateurtijd tien jaar trainer van Achilles en won vele prijzen, waaronder de algemene landstitel bij de amateurs in 2012. Daarna stapte hij over naar Helmond Sport.