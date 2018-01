Opgeleefde Thomas Oude Kotte draagt banden voor broertjes met trots

OLIVA - Thomas Oude Kotte tekent binnenkort waarschijnlijk voor drie jaar bij. De verdediger van Vitesse is helemaal opgeleefd en is één van de voorbeelden van een doorgebroken speler uit de opleiding.

De 21-jarige Apeldoorner stond dit seizoen al een aantal keer in de basis en hoopt die lijn in 2018 uiteraard door te trekken. Naast Lassana Faye, Julian Lelieveld en Mitchell van Bergen is hij één van de exponenten uit de academie die doorstootte naar de hoofdmacht. 'Hij heeft in potentie alles', is trainer Fraser positief. 'Hij is comfortabel aan de bal, in duels behoorlijk sterk en heeft een goede lengte.'

Twee stappen vooruit

Fraser wijst naar het hart en daarna naar het hoofd. 'Maar wat daar zit, is in mijn ogen nog belangrijker. Daar verlang ik soms meer naar. Misschien heeft hij wel ervaren dat ik in het begin te kritisch was'. Thomas Oude Kotte, kortweg 'Tokkie' genoemd wordt echter steeds beter en straalt nu vertrouwen uit. 'Soms moet je een stap terug doen om er daarna weer twee vooruit te kunnen maken. Hij is fris en groeiende', ziet Fraser.

3,5 miljoen in opleiding

Interim-directeur Marc van Hintum maakte woensdagavond in Spanje dan ook bekend dat Oude Kotte een meerjarig contract kan tekenen bij Vitesse. Net als de drie andere jonkies uit de eigen kweek. De centrumverdediger heeft een aanbieding tot medio 2021 op zak. 'Wat wij willen bij Vitesse is dat meer jongens uit de opleiding doorstromen naar het eerste. Dat is een hele belangrijke opdracht voor de komende jaren. We pompen niet voor niets jaarlijks 3,5 miljoen euro in de academie. Het wordt een van de speerpunten.'

Fouten accepteren

Ondertussen vertelt Oude Kotte over zijn terugkeer na een periode waarin hij af en toe met zichzelf in de knoop zat. 'Ik heb een jaar hulp gehad van een mental coach. Ik heb beelden bekeken van mijn gedrag en dan zie je dingen gebeuren die soms best confronterend zijn. Je kijkt in de spiegel. Daar heb ik best lang over gedaan. Je leert dat je moet accepteren dat je fouten kan maken. Dat je niet meer moet balen als iets gebeurt. Daar komt ook een stukje mentaliteit bij kijken. Gewoon positief blijven.'

Drie banden op het been

'Ik kon mij vaak niet over dingen heenzetten, bijvoorbeeld als ik weer een bal verkeerde speelde. Als het met je zelf niet goed gaat, dan ook niet met het team. Samen zijn we er goed uitgekomen.' Oude Kotte vertelt over de drie getatoeëerde banden op zijn linkeronderbeen. 'Die verwijzen naar mij en mijn twee kleine broertjes. Het is het idee dat je samen bent. We zijn best close met elkaar en zo wilden we iets doen wat er nog niet is.'