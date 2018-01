Kerk met eerste memorarium wordt wellicht fitnesscentrum

De exploitatie is niet van de grond gekomen. In 2013 begon Hans de Kluijver vol ambitie in het voormalige godshuis, maar er bleek weinig belangstelling voor het bijzetten van urnen. Er staan er nu ongeveer 15. Ook waren er te weinig uitvaarten.

De Kluijver heeft fors geïnvesteerd in het gebouw: 'Ik ben niet over één nacht ijs gegaan met het besluit om het gebouw te koop te zetten. Ik ben teleurgesteld dat het memorarium geen succes is geworden, maar ik ben wel blij dat we de kerk voor afbraak hebben kunnen behoeden en er weer netjes bij staat.'

425.000 euro

Het Rijksmonument uit 1896 staat sinds december te koop voor 425.000 euro. De nieuwe eigenaar en exploitant moet er rekening mee houden dat het pand een maatschappelijke bestemming heeft. Zo kan hij of zij er activiteiten op het gebied van onderwijs, cultuur, zorg en sport aanbieden, maar zaken als een nachtclub of gokhal zijn niet mogelijk.