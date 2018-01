Politie nam ruim 40.000 kilo vuurwerk in beslag

ARNHEM - In 2017 heeft de politie landelijk 40.383 kilo vuurwerk in beslag genomen. Dat blijkt uit cijfers van het Openbaar Ministerie. De totale inname ligt iets lager dan 2016, toen werd er meer dan 45.000 kilo vuurwerk ingenomen.

In de afgelopen vijf jaar schommelen de cijfers. In 2012 werd er bijna 55.000 kilo in beslag genomen, in 2015 lag dat onder de 30.000. Eind december 2017 lag het totaal op 32.000 kilo, daar is dus nog 8.000 kilo bijgekomen.

In Gelderland waren er een aantal grote vondsten: zo werd een man in Putten opgepakt vanwege het bezit van 1700 nitraten en werd er 375 kilo vuurwerk op een zolder gevonden.

