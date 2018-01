Deel dit artikel:











'Rovende Roemeen met Nijmeegse kunst gesnapt in Oostenrijk' Foto: Heute

NIJMEGEN - In Oostenrijk is een Roemeen aangehouden die vier gestolen olieverfschilderijen uit Nijmegen bij zich had. Dat schrijft het Oostenrijkse medium Heute.

De dief zat in de Flixbus onderweg naar Roemenië. Bij een controle afgelopen weekend langs de A8 bij Dietrichshofen viel het agenten op dat de man wel erg vreemde bagage bij zich had. Bovendien was hij in Oostenrijk al eens veroordeeld voor diefstal. Toen zijn koffer werd geopend bleken er vier schilderijen en een zilverbestek in te zitten. Volgens Heute zijn die spullen, met een gezamenlijke waarde van zo'n 62.000 euro van een Nijmeegse kunstverzamelaar. De Roemeense dief zit vast. Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl