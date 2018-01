Zo ontspant Vitesse zich deze week in het Spaanse Oliva

Padel is een kruising tussen squash en tennis. 'Het gaat om reactievermogen en snel voetenwerk. Nog functioneel ook dus', zegt trainer Henk Fraser. 'En de jongens vinden het leuk. We hebben het al eens eerder gedaan en toen is het ook goed bevallen.'

Behalve padel werd er in Spanje door een aantal spelers ook 'gewoon' getennist. In een spannende finale pakten Luc Castaignos en Matt Miazga de eerste prijs. De woensdag jarige Mason Mount, hij werd uitgebreid in het zonnetje gezet, moest in een duo met Mitchelle van Bergen buigen voor de spits en centrumverdediger.

Beelden van Vitesse TV:

Vandaag traint Vitesse in een winderig Oliva één keer in de late ochtend. Vrijdag wordt geoefend op het complex bij het hotel tegen Heart of Midlothian uit Schotland. Een dag later vliegt Vitesse vanuit Alicante weer naar Nederland. Dinsdag wordt de competitie hervat tegen Sparta Rotterdam.