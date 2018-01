Campagnewinkel CDA Wijchen aan de Burchtstraat

WIJCHEN - Het CDA Wijchen is in het pand naast de Action op de Burchtstraat getrokken. Van hieruit gaat het CDA Wijchen campagne voeren en activiteiten organiseren.

CDA-lijsttrekker Björn Derksen hierover: “We zijn erg blij met onze campagnewinkel in het centrum en de kans die ons geboden is om dit pand tijdelijk te betrekken. De winkel en de etalage is CDA-groen gemaakt, maar hier blijft het niet bij."

“De komende weken gaan wij activiteiten organiseren in onze campagnewinkel. Bijvoorbeeld activiteiten voor senioren. In ons verkiezingsprogramma staat dat wij een wijkgebouw in het centrum willen met een ontmoetingsplek voor senioren. Wij willen hier in onze campagnewinkel al een eerste aanzet toegeven met diverse bijeenkomsten speciaal voor senioren.”

Zo valt er nu op de CDA-borden in de etalage te lezen: “Niet praten, maar bouwen”, “Geen OZB-verhoging”, “Aanpak files Bankhoef” en “Windenergie op een gepaste locatie”.

De komende weken verandert deze etalage nog geregeld, met onder andere het CDA-centrum plan en de bekende gezichten van de CDA Wijchen kieslijst.