Politie pakt duo op met getrokken pistolen Foto: ANP

ERMELO - De politie in Ermelo heeft even na middernacht op het station twee mannen opgepakt. Dit gebeurde met getrokken pistolen, omdat een van de verdachten een wapen op zak had.

Het gaat om een inwoner van Amsterdam. Samen met een man uit Ermelo (37) zou hij in die plaats een 19-jarige man uit Bunschoten-Spakenburg hebben bedreigd en mishandeld. Ook zou de Amsterdammer (35) in de lucht geschoten hebben geschoten. Het slachtoffer wist te ontkomen en waarschuwde de politie. Meerdere politie-eenheden gingen op de melding af. Met getrokken pistolen werd het duo op het perron van het station in Ermelo in de boeien geslagen. De man uit de hoofdstad had het wapen in zijn binnenzak, maar kogels vonden de agenten niet bij hem. Het wapen is vermoedelijk een gasalarmpistool. De politie heeft het wapen in beslag genomen.

