Lingewaard houdt vast aan omstreden belasting op waterleidingen

BEMMEL - De gemeente Lingewaard blijft bij het omstreden besluit uit 2015 om belasting op waterleidingen te heffen. Dat heeft de gemeenteraad woensdagavond besloten. Wel worden de inwoners van de gemeente gecompenseerd voor de kosten die Vitens aan de inwoners doorberekent.

De gehele oppositie vond dat het raadsbesluit uit 2015 van tafel moest vanwege de ophef die erover was ontstaan. In 2015 had de toenmalige raad besloten om zogenoemde precariobelasting te heffen op waterleidingen in de gemeente Lingewaard. Maar eind vorig jaar liet waterbedrijf weten die belasting gewoon door te rekenen aan de inwoners die daardoor ineens ruim 100 euro extra kwijt zouden zijn.

Boos

Veel inwoners waren kwaad over de gang van zaken en de oppositie vond dat de maatregel maar teruggedraaid moest worden. Ook het college was kwaad, op Vitens. Afgelopen maandag ging ze in gesprek met Vitens en volgens wethouder Witjes heeft 'het college haar boosheid niet onder stoelen of banken gestoken. Het college had duidelijke afspraken met Vitens en was boos vanwege de brief die in december naar de inwoners is gestuurd.'

Volgens Witjes had het heffen van de precariobelasting juist als doel dat de inwoners niet alleen zouden meebetalen aan de precario voor andere gemeenten, maar zelf daar ook de voordelen van zouden hebben door extra gemeentelijke inkomsten.

Terugdraaien onverstandig

Woensdagavond moest het college de oppositie en de eigen partij het CDA er nog van overtuigen dat het onverstandig zou zijn om de maatregel uit 2015 terug te draaien. Dat zou grote juridische gevolgen hebben. Wethouder Witjes: 'Het terugdraaien van het raadsbesluit uit 2015 had de inwoners veel geld gekost.'

Compenseren

De raad ging overstag. Het besluit blijft in stand en de inwoners zullen gecompenseerd worden voor de extra kosten die hun door Vitens worden doorberekend. Helga Witjes: 'Als het lukt, wordt het compensatiebedrag van de gemeente in mindering gebracht op de factuur van Vitens. De inwoners kunnen dat bedrag rond de zomer verwachten. Inwoners met een krappe beurs hopen we uiterlijk in maart te compenseren.'

Miljoenen extra in de kas

Het heffen van precariorechten levert de gemeente Lingewaard ieder jaar miljoenen euro's op. Niet alleen waterbedrijf Vitens moet immers precariorechten betalen, ook netbeheerder Liander die verantwoordelijk is voor het elektriciteits- en gasnet. Liander verdeelt de kosten 'op een sociale manier' en spreidt de kosten (zo'n 150 miljoen euro per jaar) over haar 3 miljoen klanten. Doordat de kosten worden verspreid over meer huishoudens, is het bedrag dat huishoudens moeten betalen voor precario voor het energienet een stuk lager dan voor het gebruik van de waterleidingen in Lingewaard.

Met de compensatie en het niet afschaffen van de precariorechten lijken de precario-inkomsten voor de komende jaren veiliggesteld. Dat levert de gemeente Lingewaard jaarlijks zo'n 3,4 miljoen euro op, zelfs nadat de gemeente jaarlijks 2,2 miljoen euro kwijt is aan compensatie voor drinkwater.

Van korte duur

De extra inkomsten zijn echter van korte duur. In 2017 stemde de Eerste Kamer in met een wetsvoorstel om de precariorechten op het water-, gas- en elektriciteitsnet vanaf 2022 af te schaffen. Daarna mogen gemeenten geen precario meer heffen.

