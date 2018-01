Koffiepotten in beeldentuin Ede

EDE - Uit de nalatenschap van twee Edenaren zijn kunstwerken aangeschaft voor in de beeldentuin in het centrum van de stad. Twee koffiepotten van Arnhemmer Klaas Gubbels en een gekleurd beeld van de Spanjaard Juan Ripollés, die ook het bekendste werk van de Edese beeldentuin maakte.

Het fonds dat de beelden schenkt, is ontstaan uit de nalatenschap van Anna Ameshoff en haar man Jacob van der Vliet. Het echtpaar woonde een groot deel van hun leven in Ede en had er een geweldige tijd. Toen mevrouw Ameshoff in 1993 overleed liet ze het geld achter aan de bevolking van Ede.

Enige jaren laten is het HvA cultuurfonds (Harmsen van der Vliet-Ameshoff Fonds) ontstaan. In het testament staat dat het fonds van de rente van de nalatenschap gebruikt mag worden voor de bewoners van de stad Ede. Dirk Janssen, voorzitter van de stichting: 'Aanvankelijk heeft het fonds ook nieuwe muziekinstrumenten gekocht, maar de stichting heeft nu besloten het geld duurzamer in te zetten.'

Chico y Chica

In 2009, dus 16 jaar na het overlijden van mevrouw Ameshoff, werd het eerste kunstwerk geschonken: Chico y Chica, van Ripollés. Twee grote kleurrijke bronzen beelden van een jongetje en een meisje. Janssen: 'Kunst in de openbare ruimte is iets geweldigs, wie houdt er nou niet van.'

De twee kunstwerken die donderdag zijn onthuld, zijn het zesde en zevende kunstwerk in de beeldentuin.