Dit is de kandidatenlijst van D66 Winterswijk

WINTERSWIJK - In Winterswijk hebben de leden van D66 besloten wie er op de kieslijst komen. Lijsttrekker is de jonge twintiger Loes ten Dolle. Op dit moment heeft D66 één zetel, die bezet wordt door Han Kolkman.

De partij zegt zelf over de lijst dat het 'een mooie mix van leeftijden, achtergronden en verdelingen van mannen en vrouwen' is. In zijn geheel ziet de lijst er als volgt uit.

1. Loes ten Dolle

2. Han Kolkman

3. Esther Teunissen

4. Stefan Schreurs

5. Thijs Potuit

6. Jeroen Swienink

7. Normen ten Holder

8. Lilian Boonstra

9. Anita Ooms

10. Agnes Obbink

11. Gerard Venhuis

12. Meino Janszen

13. Chris Veenemans

14. Mark van Dam

15. Bert Buist

16. Franklin Vlam