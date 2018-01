Hilckmann wil geen 7 miljoen betalen en gaat in hoger beroep

NIJMEGEN - Hilckmann is voorlopig niet van plan om 7 miljoen euro terug te betalen aan de gemeente Nijmegen. Het slachthuis gaat op de valreep in hoger beroep.

De rechter veroordeelde Hilckmann tot het terugbetalen van 7 miljoen euro omdat het bedrijf de gemeente heeft misleid. Het slachthuis heeft nu hoger beroep aangetekend voordat de termijn (drie maanden) daarvoor afloopt. Over de inhoud van het hoger beroep, de zogenoemde grieven, wil advocaat Sander Drijber nog niets zeggen. 'Daarvoor zijn we in beraad. We hebben nu de termijn veilig gesteld die in januari afliep. De grieven volgen nog.'

Nieuwbouw

Ondertussen is Hilckmann wel in overleg met de gemeente over de oplevering van de opstallen. Nijmegen wil de grond en de opstallen graag zo snel mogelijk in handen krijgen zodat er kan worden begonnen met de nieuwbouw.

Die nieuwbouw was ook de reden dat Nijmegen Hilckmann geld betaalde voor de bedrijfsverplaatsing. Het slachthuis zat behoorlijk in de weg in het gebied waar een hele nieuwe woonwijk moet verrijzen. Daarom maakte wethouder Velthuis in 2015 21 miljoen euro over aan Hilckmann, waarmee het slachthuis kon verhuizen naar Haps. De werkgelegenheid voor tweehonderd man personeel zou op die manier behouden blijven.

Niet meer levensvatbaar

Nijmegen zou in een later stadium nog eens 6,6 miljoen euro aan Hilckmann betalen, maar zover kwam het niet. Begin 2016 trekt het slachthuis de stekker eruit. Volgens de directie was Hilckmann niet meer levensvatbaar door opgelopen tekorten en een niet-verkregen exportvergunning voor China. Tweehonderd medewerkers verloren hun baan.

Hilckmann heeft gemeente misleid

Daarna volgde een langslepende rechtszaak waarin Nijmegen een deel van het betaalde geld terugeiste, terwijl Hilckmann juist nog aanspraak maakte op de 6,6 miljoen euro die nog niet was uitbetaald. Uiteindelijk oordeelde de rechtbank eind vorig jaar dat Hilckmann 7 miljoen euro moet terugbetalen omdat het bedrijf de gemeente heeft misleid. Er werd namelijk gesuggereerd dat de financiering door banken voor de bedrijfsverplaatsing al rond was, terwijl dit nog niet het geval was.

Over de terugbetaling van dat geld zegt advocaat Sander Drijber nu: 'Dan moet dat geld er wel zijn.' Maar of dat geld er wel of niet is, wil hij verder niet zeggen. Tijdens de langslepende rechtszaak werd Hilckmann door de rechter op de vingers getikt, omdat het voortdurend geld aan het rondpompen was naar Duitse rekeningen.

'We proberen nog steeds het geld terug te krijgen'

De gemeente Nijmegen is nu aan het bestuderen wat het hoger beroep voor haar betekent. Een woordvoerder laat weten: 'Wij zijn nog steeds bezig om te proberen het geld terug te krijgen.'

Het lijkt erop dat Hilckmann een sterke troef in handen heeft omdat ze nog de grond in handen heeft waarop Nijmegen zo graag nieuwbouw wil ontwikkelen, maar daarover wil de woordvoerder van de gemeente niets zeggen.