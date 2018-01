Kleine wietkwekerij opgerold in Varsseveld

ULFT - De politie heeft woensdagavond een kleine hennepkwekerij opgerold in Varsseveld. De 39-jarige bewoner van het pand is daarbij aangehouden.

De kwekerij werd gevonden in een woning aan de Sinderenseweg. Volgens de politie had de bewoner in totaal 25 hennepplanten in zijn huis staan. Dat is meer dan de toegestane hoeveelheid.. De planten en bijbehorende apparatuur zijn in beslag genomen en vernietigd.

De bewoner is aangehouden en moet afwachten wat de officier van justitie besluit over het vervolgtraject.