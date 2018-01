Veel minder faillissementen in Gelderland

Waar in 2016 nog 546 Gelderse bedrijven over de kop gingen, was dat aantal in 2017 gedaald naar 363. Landelijk gezien is 2017 deze eeuw het jaar met de minste faillissementen.

In 2013 gingen de meeste bedrijven failliet, meldt het CBS. De handelssector blijft de sector met de meeste faillissementen.

Bekijk hier voor elke maand het aantal faillissementen.

Afbeelding: CBS